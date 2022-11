Usa: scoperto gatto 'clandestino' in una valigia al Jfk

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Insolita scoperta ai controlli di sicurezza bagagli all'aeroporto Kennedy a New York. Dopo che il controllo a raggi infrarossi ha fatto scattare l'allarme per una valigia, gli agenti della Tsa (Transportation Security Administration) hanno rinvenuto un gatto vivo accucciato tra gli oggetti.

Ignari della presenza 'clandestina', i proprietari del bagaglio hanno detto che il gatto non apparteneva a loro ma ad altre persone e che probabilmente si era infilato dentro a loro insaputa.

Secondo Lisa Farbstein, portavoce di Tsa, il gatto è stato riconsegnato sano e salvo ai legittimi proprietari. La stessa agenzia ha postato su Twitter le immagini dei controlli a raggi infrarossi dove si vede il felino raggomitolato nella valigia.

Un'altra immagine mostra mentre viene liberato da un agente della sicurezza. (ANSA).