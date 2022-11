Kuleba, subito tutti i sistemi di difesa antiaerea all'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "L'Ucraina deve dotarsi al più presto di tutti i sistemi di difesa aerea necessari", ha scritto su twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba subito dopo gli attacchi russi di oggi su Kiev e altre città del Paese.

"La Russia celebra il suo riconoscimento come Stato terrorista con un nuovo attacco missilistico contro la capitale dell'Ucraina e altre città. Dovrebbe essere chiaro a chi avesse ancora dei dubbi. La Russia deve essere riconosciuta come Stato terrorista in tutto il mondo", h aggiunto. (ANSA).