Due esplosioni stamane a Gerusalemme, una decina di feriti

Due esplosioni si sono verificate stamane all'ingresso di Gerusalemme. Lo ha reso noto la polizia israeliana, La prima deflagrazione, nella porta occidentale della città, è avvenuta nei pressi di una fermata di autobus, in quel momento molto affollata. Secondo i servizi di emergenza ci sono una decina di feriti, due dei quali versano in condizioni gravi. In città, ha aggiornato la radio militare, è stato elevato lo stato di allerta nel timore che ci siano altri ordigni in procinto di esplodere.



La seconda esplosione si è verificata ad uno degli ingressi settentrionali, in prossimità del rione Ramot. Secondo le prime informazioni questa deflagrazione - avvenuta in un'ora di punta durante la quale il traffico stradale era intenso - non ha provocato vittime.