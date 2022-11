Biden, strage Virginia ennesimo atto orribile e insensato

(ANSA) - WASHINGTON, 23 NOV - "A causa dell'ennesimo atto di violenza orribile e insensato, ci saranno ancora più posti vuoti alle tavole per il Ringraziamento domani". Lo ha detto Joe Biden in una nota sulla sparatoria in un Walmart in Virginia. Ora ci sono più famiglie che conoscono il peggior tipo di perdita e dolore immaginabile. Il presidente americano ha ricordato che quest'anno ha firmato la legge più restrittiva sulle armi degli ultimi 30 anni ma, ha sottolineato, "non è ancora abbastanza, dobbiamo fare di piu'". (ANSA).