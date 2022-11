Von der Leyen, eroghiamo gli altri 2,5 mld per l'Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - "La Commissione Ue sta erogando altri 2,5 miliardi di euro per l'Ucraina. Abbiamo in programma 18 miliardi di euro per il 2023, con finanziamenti erogati regolarmente. Per le riparazioni urgenti e per una ripresa rapido che porti a una ricostruzione di successo. Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. (ANSA).