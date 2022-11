'Moglie procuratore speciale Trump lavorò con Michelle Obama'

(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - Jack Smith, il neo procuratore speciale nominato dal dipartimento di Giustizia per sovrintendere alle indagini federali su Donald Trump, è sposato con una produttrice cinematografica che nel 2020 ha lavorato ad un documentario sull'ex first lady Michelle Obama (Becoming, ispirato al tour di presentazione dell'omonimo libro della moglie di Barack Obama) e ha fatto un paio di donazioni (da 1000 dollari) alla campagna di Joe Biden nello stesso anno. Lo scrive Neewseek, le cui rivelazioni sono destinate probabilmente a sollevare i sospetti dello stesso Trump, anche se Smith è registrato come indipendente. (ANSA).