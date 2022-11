La Spagna lancia misure di sostegno a famiglie con mutuo

(ANSA) - MADRID, 22 NOV - Il governo spagnolo ha lanciato un pacchetto di misure di sostegno a famiglie con il mutuo: provvedimento che, pur essendo di applicazione "volontaria" da parte delle banche, permetterà di "attutire" gli effetti dei recenti forti aumenti dei tassi d'interesse nel settore a favore di "più di un milione" di famiglie "vulnerabili o a rischio di vulnerabilità", secondo la vicepremier e ministra dell'Economia Nadia Calviño.

Nei piani dell'esecutivo spagnolo, in caso di via libera da parte delle banche, a partire dal 1 gennario 2023 i nuclei familiari più in difficoltà avranno a disposizione "un menù di opzioni" per "ammortizzare" il "carico" associato ai mutui. Il pacchetto contempla, ad esempio, la possibilità di "ristrutturare" il prestito allungandolo per un massimo di sette anni, nel caso di famiglie con redditi annui inferiori ai 25.200 euro e un costo del mutuo che arriva al 50% delle entrate mensili. Misure di congelamento parziale, estensione dei termini e riduzione dei tassi d'interesse sono previste anche per famiglie con redditi annui fino i 29.400 euro annui e un "carico" del prestito che raggiunge il 30% delle entrate mensili cresciuti "almeno del 20%".

Le misure in questione sono state oggetto di discussioni con i principali rappresentanti delle banche spagnole. "Spero che tutte le entità bancarie le sottoscrivano", ha detto Calviño in conferenza stampa, "è il momento di dare una mano." "È un pacchetto di misure potente per proteggere la classe media e di lavoratori e lavoratrici", le ha fatto eco il premier Pedro Sánchez. Più tiepida la reazione dei partneri di coalizione di Podemos. "Proporremo misure più ambiziose", ha twittato Ione Belarra, segretaria generale del partito (nonché ministra dei Diritti sociali), "in materia di casa c'è ancora molto da fare".

(ANSA).