Iran, è iniziata la produzione di uranio arricchito al 60%

(ANSA) - TEHERAN, 22 NOV - L'Iran ha iniziato a produrre l'uranio arricchito al 60% nel suo impianto di Fordo. L'Iran ha aumentato al 60 per cento il livello di arricchimento dell'uranio in rappresaglia alla recente risoluzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) sulla mancata collaborazione di Teheran con l'agenzia nella sua indagine sulle tracce di uranio trovate in tre siti iraniani non dichiarati: lo riferisce l'agenzia Irna. L'iniziativa vien realizzata nel sito nucleare di Fordo, che produce uranio UF6 con un livello di arricchimento del 60%. Anche nel sito di Shahid Ahmadi Roshan a Natanz l'arricchimento continua allo stesso livello. (ANSA).