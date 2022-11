Iran: 40 stranieri arrestati finora durante le proteste

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - L'Iran, che ha incolpato "nemici stranieri" per le proteste scatenate dalla morte di Masha Amini in custodia della polizia per non aver indossato il velo secondo le norme, ha fatto sapere che 40 cittadini stranieri sono stati arrestati per il loro ruolo nei disordini che le hanno accompagnate. Lo riporta la Reuters sul suo sito.

"Finora, 40 cittadini stranieri sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nelle proteste", ha detto il portavoce della magistratura iraniana Masoud Setayeshi in una conferenza stampa televisiva, senza rivelare le loro nazionalità. A settembre, Teheran aveva detto che 9 europei erano stati arrestati. (ANSA).