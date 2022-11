++ Crosetto,Serbia non vuole farsi strumentalizzare da Russia ++

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La Serbia non vuole farsi strumentalizzare da nessuno, ha una sua postura, ha dimostrato una volontà di dialogo superiore a quella che mi sarei aspettato". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una conferenza stampa dell'ambasciata italiana in Serbia - dove a Belgrado Crosetto e Tajani hanno incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic - rispondendo ai giornalisti sul rischio di una strumentalizzazione da parte russa delle tensioni tra Serbia e Kosovo. (ANSA).