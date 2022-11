Ue: 'Situazione migranti Med è insostenibile', piano Commissione

(ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - In vista del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni del 25 novembre 2022, la Commissione europea presenta al Consiglio "un piano d'azione dell'Ue diviso in 20 punti" volti ad affrontare "le sfide immediate e in corso" lungo la rotta del Mediterraneo centrale".

L'esecutivo Ue raccomanda nel suo piano di azione di "promuovere le discussioni in seno all'Organizzazione marittima internazionale sulla necessità di un quadro specifico e di linee guida per le imbarcazioni con particolare attenzione alle attività di ricerca e salvataggio, in particolare alla luce degli sviluppi nel contesto europeo".

"La situazione sulla rotta del Mediterraneo Centrale è insostenibile", ha detto la Commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, nel presentare il piano. Tuttavia, ha aggiunto, "salvare le vite in mare è sempre necessario e questo va sottolineato". (ANSA).