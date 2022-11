Ucraina: Sánchez, da fine mese centro addestramento a Toledo

(ANSA) - MADRID, 21 NOV - La Spagna conta di poter "rendere operativo" a partire da fine novembre un "centro di addestramento" situato a Toledo per "partecipare alla missione di addestramento europea" Eumam rivolta a militari ucraini: lo ha affermato il premier del Paese iberico, Pedro Sánchez, intervenendo di fronte alla 68esima sessione annuale dell'assemblea dei parlamentari della Nato, riunita in questi giorni a Madrid. Nel corso del suo discorso, Sánchez ha fatto di nuovo appello alla necessità di "unità" da parte della comunità internazionale per ottenere la fine della guerra in Ucraina.

(ANSA).