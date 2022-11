Svezia: disagi per la neve, 'se potete lavorate da casa'

(ANSA) - STOCCOLMA, 21 NOV - Le scorse 24 ore hanno portato le prime nevicate della stagione a Stoccolma e in gran parte della Svezia meridionale. L'abbassarsi delle temperature sta provocando molti disagi nel Paese scandinavo tra incidenti stradali e strade bloccate. Anche il trasporto pubblico nella capitale e nel sud della Svezia ha subito forti ritardi e cancellazioni di treni e voli nel corso della giornata di lunedì.

L'agenzia stampa Tt riporta che oggi il trasporto pubblico locale è stato sospeso in due comuni del sud-ovest del Paese e diversi bus e treni sono stati cancellati anche a Stoccolma e dintorni. Molti voli sono stati cancellati da e per Stoccolma Arlanda mentre a Gothenburg si sono registrati diversi ritardi.

Secondo il servizio meteorologico svedese, le forti nevicate continueranno anche nel corso della giornata di martedì e la polizia a Stoccolma sta chiedendo a tutti coloro che possono farlo di lavorare da casa per il secondo giorno consecutivo.

L'operatore di treni Sj annuncia che tutti i treni tra Stoccolma e Uppsala, la quarta città per numero di abitanti a circa 80 km nord dalla capitale, saranno sospesi anche per la giornata di martedì. Questo avrà un impatto sui migliaia di pendolari che viaggiano quotidianamente sulla tratta per andare a lavoro. (ANSA).