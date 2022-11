Kenya: crolla palazzo, evacuati in tempo oltre 100 inquilini

(ANSA) - NAIROBI, 21 NOV - Almeno 100 inquilini di un palazzo di 5 piani crollato in una cittadina della cerchia urbana della capitale Nairobi sono stati messi in salvo appena in tempo, abbandonando qualche ora prima che l'edificio a Ruiru, Contea di Kiambu, crollasse completamente. L'evacuazione è avvenuta domenica sera, dopo che alcune persone hanno notato una serie di preoccupanti crepe lungo i muri ed hanno segnalato il pericolo alle autorità locali.

Come riportano i media nazionali, all'evacuazione preventiva ha contribuito l'effetto panico creato da due cedimenti improvvisi, nei giorni scorsi, di palazzi in costruzione, che hanno causato morti e feriti nella periferia della metropoli, di cui uno a pochi isolati di distanza dal palazzo sgomberato. Il Governatore della Contea di Kiambu, Kimani Wamatangi, ha condotto le operazioni di salvataggio degli inquilini insieme ai Vigili del Fuoco ed intorno alle 4 del mattino la struttura ha ceduto. (ANSA).