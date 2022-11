Il Cremlino, 'non puntiamo a un cambio di regime a Kiev'

(ANSA) - MOSCA, 21 NOV - Il fine dell'operazione militare russa in Ucraina non è provocare un cambio di regime a Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Peskov ha quindi detto che la Russia "vuole raggiungere i suoi obiettivi, e li raggiungerà", rispondendo al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha accusato Mosca di non volere negoziare con Kiev e di essere invece intenzionata a ottenere solo una pausa nelle ostilità.

"Senza dubbio, la Russia cercherà coloro che hanno commesso questo crimine, che devono essere trovati e puniti", ha detto il portavoce del Cremlino in merito alla presunta esecuzione di 10 prigionieri russi con un colpo alla testa denunciata da Mosca.

(ANSA).