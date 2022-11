Cisgiordania: palestinese ucciso in scontri con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 21 NOV - Un manifestante palestinese è morto in ospedale dopo essere stato ferito in scontri con l'esercito durante un'operazione dei militari per catturare la notte scorsa un ricercato a Jenin in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia Wafa che ha identificato l'uomo in Mahmoud Saadi, di 18 anni. L'esercito ha fatto sapere che durante l'operazione "sono stati sparati colpi e lanciati ordigni esplosivi nei confronti dei soldati che hanno risposto al fuoco".

Per quanto riguarda il ricercato, si tratta - ha aggiunto il portavoce miitare - di Athb al-Bali, "un operativo del terrore già incarcerato. E' sospettato di aver condotto una serie di attacchi armati e di averne fatti sviluppare altri significativi". Secondo la stessa fonte l'uomo si è consegnato ai soldati. (ANSA).