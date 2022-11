Biden grazia due tacchini per Thanksgiving, Chocolate e Chip

Come da tradizione, il presidente americano Joe Biden ha graziato un tacchino alla Casa Bianca in vista delle festa di Thanksgiving che si celebra negli Stati Uniti giovedì 24 novembre. "Non so ancora quale sarà il verdetto", ha scherzato Biden prima di concedere il "perdono presidenziale". "I voti sono stati contati, non ci sono brogli.

L'unica onda rossa quest'anno sarà la salsa di mirtilli che il mio cane Commander spargerà sul pavimento", ha detto ancora il presidente ironizzando sui risultati delle Midterm alle quali il partito repubblicano, il cui colore è rosso, non ha ottenuto il successo anticipato dai sondaggi.

In via del tutto eccezionale quest'anno, per la prima volta in 75 anni, sono stati due i volatili fortunati, Chocolate e Chip. La cerimonia è stata accompagnata da una versione del famosissimo brano 'Free Bird' dei Lynyrd Skynyrd. "Chocolate è il mio gusto preferito di gelato", ha detto Biden concendendo la grazie ai due tacchini.