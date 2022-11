Egitto: scontro tra bus e tir vicino a Hourgada, almeno 12 morti

(ANSA) - IL CAIRO, 20 NOV - Almeno 12 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nei pressi della località balneare di Horgada, nell'est dell'Egitto sul Mar Rosso, dove c'è stata una collisione frontale fra un pullman pieno di passeggeri e un camion. Lo ha reso noto il ministero della Salute egiziano.

Si tratta della seconda strage della strada in Egitto in meno di 10 giorni: il 12 novembre un pulmino si era ribaltato nella zona del delta del Nilo, nel nord, ed erano morte 20 persone.

