Morto a Taipei Tuan Tuan, il panda gigante donato da Pechino

(ANSA-AFP) - TAIPEI, 19 NOV - Il panda gigante donato dalla Cina a Taiwan nel 2008 come simbolo di legami più stretti è morto oggi nello zoo di Taipei: "La nostra équipe medica ha confermato che il cuore di Tuan Tuan ha smesso di battere", ha dichiarato il responsabile della struttura in un breve comunicato in cui non sono state indicate le cause.

Precedentemente un'altra nota informava che le condizioni del panda erano "irreversibili" e che non avrebbe più potuto "vivere una vita di qualità".

Tuan Tuan e la compagna Yuan Yuan, i cui nomi significano 'riunione' o 'unità' furono il regalo di Pechino in un periodo in cui le relazioni tra le due nazioni erano più cordiali di adesso ed il dono fu definito all'epoca la 'diplomazia del panda'. La coppia era diventata un'attrazione a Taipei, Yuan Yuan aveva anche dato alla luce due cuccioli.

I veterinari si sono accorti per la prima volta che Tuan Tuan, 18 anni, era malato ad agosto, quando ha iniziato a soffrire di crisi epilettiche e ad apparire sempre più instabile e letargico. Le scansioni mediche hanno mostrato che aveva una lesione cerebrale e gli sono stati somministrati farmaci antiepilettici. Lo zoo sospettava che Tuan Tuan avesse un tumore al cervello e il mese scorso è stato trasferito in cure palliative.

La Cina considera Taiwan come parte del suo territorio e ha giurato di riportare un giorno l'isola democratica autogovernata sotto il suo controllo, se necessario con la forza. (ANSA-AFP).