A Tokyo con i maglioni a collo alto per ridurre consumo energia

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Singolare proposta quella della governatrice di Tokyo per ridurre il consumo energetico. Yuriko Koike ha esortato i residenti della città a indossare maglioni a collo alto quest'inverno, sostenendo che possano essere uno strumento per contribuire a ridurre l'impennata delle bollette energetiche. I primi ad adottare l'uso del dolcevita, scrive la Bbc online, saranno i lavoratori del municipio, mentre i funzionari che partecipano alle riunioni sul tema dei cambiamenti climatici sono già stati visti fianco a fianco con indosso il maglione a collo alto.

Alla domanda se il dolcevita sia adatto al luogo di lavoro, Koike ha risposto che le persone dovrebbero ispirarsi al presidente francese Emmanuel Macron, che ha invitato anche i membri del governo a sostituire la cravatta con il collo alto, sempre per motivazioni di risparmio energetico.

"Sono caldi e il consumo energetico complessivo è ridotto, quindi possiamo collegarli alla riduzione delle emissioni di Co2", ha detto la governatrice. "Anche in Europa, Macron sta prendendo l'iniziativa di indossarli", ha aggiunto. (ANSA).