Michelle Obama, capelli lisci? Paese non era pronto a treccine

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Michelle Obama aveva considerato di tenere le treccine sui capelli quando entrò alla Casa Bianca ma poi pensò che gli americani non l'avrebbero capito e scelse così di stirarsi i capelli. E' uno degli aneddoti raccontato dall'ex first lady a Washington, in una delle prime tappe del tour di presentazione del suo nuovo libro "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times".

Gli americani, ha spiegato, "si stavano appena adattando" ad avere un presidente afroamericano nello studio Ovale e una famiglia afroamericana alla Casa Bianca, quindi Michelle Obama preferì un'acconciatura che non creasse polemiche. "No, non sono pronti per questo", ha detto di avere pensato all'epoca riferendosi alle treccine. Michelle ha aggiunto di aver fatto questo sacrificio per consentire al marito di concentrarsi sui suoi obiettivi politici piuttosto che sollevare una bufera su come portava i capelli. (ANSA).