Russia: Navalny trasferito in zona di isolamento del carcere

Alexey Navalny, l'oppositore numero uno di Putin in carcere per motivi politici, è stato trasferito in una cella "Pkt", una "stanza tipo cella": lo riferisce la testata Meduza citando l'account Twitter di Navalny e precisando che si tratta di una zona di isolamento. Navalny denuncia che in questo modo gli vengono anche negate le visite dei familiari.

"Un detenuto di una colonia russa - afferma Navalny - vive in un 'dormitorio', cioè in una caserma. Un detenuto dal quale l'amministrazione penitenziaria è particolarmente turbata va nella cella di punizione, dove non c'è assolutamente nulla e tutto è proibito, ma lo si può tenere lì solo per 15 giorni alla volta. Il motivo è che ci sono rigide condizioni di detenzione: una baracca con tutte le porte chiuse, da cui non ti lasciano uscire, e impongono ogni sorta di restrizioni. E per i più incalliti c'è la "stanza tipo cella". È una normale cella angusta, come la cella di punizione, solo che puoi avere non uno, ma due libri con te e usare il chiosco della prigione, anche se con un budget molto limitato".

Navalny è stato chiuso in una cella di punizione per sette volte in meno di tre mesi.

Questi continui provvedimenti nei confronti dell'oppositore sono ritenuti dada lui un sopruso delle autorità, e Navalny li sta contestando in tribunale. In passato, Navalny è stato punito con 12 giorni di cella di isolamento per aver condannato la mobilitazione ordinata dal Cremlino per il conflitto in Ucraina durante un'udienza in tribunale, e a tre giorni soltanto perché aveva un bottone slacciato.