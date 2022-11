Operatore, potrebbe mancare per giorni luce in regione Kiev

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il direttore esecutivo dell'operatore Dtek Dmytro Sakharuk, ha affermato che potrebbe non esserci elettricità nella regione di Kiev per giorni. "Il numero di ore durante le quali possono avvenire le accensioni programmate è ancora molto breve, due o tre ore al massimo", ha osservato, come riporta Unian, sostenendo che in questo momento, in media, nel paese circa il 40% dei consumatori rimane senza elettricità.

