Meloni vede Xi: iniziative per stop guerra, evitare escalation

E' durato circa un'ora, "molto più delle attese", il bilaterale tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Secondo quanto si apprende da fonti cinesi, i colloqui si sono svolti in un clima "molto cordiale". A rimarcare l'interesse per l'incontro, la parte cinese ha schierato una delegazione di alto profilo, come il ministro degli Esteri Wang Yi e il governatore della Banca centrale (Pboc) Yi Gang.



Nel corso del colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping "è stata riconosciuta la necessità di collaborare per l'efficace gestione delle più gravi e impellenti sfide globali e regionali. Meloni e Xi hanno dedicato particolare attenzione alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze. Hanno convenuto che occorre promuovere ogni iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto ed evitare un'escalation". Lo riferisce Palazzo Chigi.



Meloni ha espresso l'interesse del Governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci, anche nell'ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina.



"Xi e Meloni hanno riconosciuto l'antico rapporto tra Italia e Cina, due civiltà millenarie, sottolineando il successo dell'anno della cultura Italia-Cina". Lo riferisce Palazzo Chigi in una nota in cui sottolinea che "Il Presidente Xi ha richiamato i messaggi scambiati con il Presidente Mattarella in tale circostanza".



Al termine dell'incontro, "il presidente Xi ha invitato il Presidente del Consiglio a effettuare una visita in Cina, che il Presidente Meloni ha accettato".