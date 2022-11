La Casa Bianca lancia un piano 'anti Trump'

La Casa Bianca ha già un piano contro la ricandidatura di Donald Trump per il 2024. I consiglieri del presidente hanno lavorato ad una strategia su come Joe Biden risponderà a quello che si prevede sarà una serie costante di attacchi dal tycoon.

Alcuni di loro, scrive il New York Times, la chiamano "The Trump project". Biden continuerà a indicare il suo predecessore come una minaccia alla democrazia ma il suo entourage è deciso a mostrare che i suoi quattro anni alla guida del Paese non hanno portato a veri risultati per gli americani.

La prima mossa si è vista ieri sera, quando il presidente ha risposto in tempo reale alle accuse mosse dal tycoon durante il suo annuncio postando un video, intitolato "Donald Trump ha rovinato l'America", con le scene dell'attacco a Capitol Hill da lui istigato. Poche ore prima aveva postato un altro video deridendo le affermazioni del tycoon su quanto aveva fatto per le fatiscenti infrastrutture del Paese. La clip, intitolata "la differenza tra parlare e agire", mostra Biden che firma la legge da 1000 miliardi per le infrastrutture e dall'altra una serie di immagini del rivale quando usa la parola "infrastrutture".