Iran respinge la risoluzione dell'Aiea sul nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 16 NOV - L'Iran ha respinto definendola "falsa" una recente risoluzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che accusa Teheran di una scarsa cooperazione con l'agenzia. Lo ha detto il capo dell'Organizzazione per l'Energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, citato dall'agenzia Irna.

"La consumata politica della pressione massima è diventata una dipendenza dall'arroganza globale e dal regime sionista", ha detto Eslami in riferimento a Usa e Israele. "Attualmente, nell'agenda dell'Iran non c'è alcuna visita in programma da parte dell'Aiea", ha detto il funzionario, mentre recentemente Teheran aveva annunciato che una delegazione dell'agenzia Onu avrebbe visitato presto l'Iran. "Se avessero buona volontà e un approccio non politico e professionale, che punti al proseguimento dei colloqui sul nucleare, non avrebbero emesso questa bozza di risoluzione", ha aggiunto Eslami. (ANSA).