Lapid, Fbi non indagherà i soldati israeliani su reporter

(ANSA) - TEL AVIV, 15 NOV - "I soldati israeliani non saranno indagati dall'Fbi né da alcun'altra autorità o Paese stranieri, per quanto amici possano essere". Lo ha detto il premier Yair Lapid all'inaugurazione della legislatura alla Knesset. "Non abbandoneremo i soldati israeliani - ha aggiunto riferendosi all'iniziativa Usa sulla morte della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh - a inquirenti stranieri e ad abbiamo inoltrato le nostre più dure proteste agli Usa attraverso i canali appropriati". (ANSA).