Xi a Biden, Cina è estremamente preoccupata sull'Ucraina

(ANSA) - PECHINO, 14 NOV - La Cina è "estremamente preoccupata per l'attuale situazione in Ucraina". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel summit di Bali con l'omologo Usa Joe Biden. Di fronte "a una crisi globale e composita come quella in Ucraina, è importante riflettere seriamente su quanto segue: primo, conflitti e guerre non producono vincitori; secondo, non c'è soluzione semplice a una questione complessa; e terzo, il confronto tra i principali Paesi deve essere evitato". Per questo, "sosteniamo e attendiamo impazienti la ripresa dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina e auspichiamo anche che Usa, Nato e Ue dialoghino con la Russia", ha concluso. (ANSA).