Zelensky a Kherson parla di 'pace'. Colloqui Usa-Russia

Volodymyr Zelensky ha visitato la città di Kherson ripresa alle forze russe. "Kherson è ancora russa" ribatte il Cremlino.

Il presidente ucraino ha definito il ritiro russo da Kherson come "l'inizio della fine della guerra", durante la sua visita. Lo riferisce l'Ap sul proprio sito web. Il capo di Stato ha trascorso trenta minuti in visita nel capoluogo. "Stiamo andando avanti", ha detto Zelensky, citato da Reuters sul suo portale web, rivolgendosi alle truppe davanti all'edificio dell'amministrazione nella piazza principale. "Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese".

"E' impossibile uccidere l'Ucraina", ha dichiarato il presidente ucraino durante la sua visita a Kherson dopo il ritiro dei russi dalla città.

Il capo della Cia incontra l'omologo russo, monito sull'atomica



Il capo della Cia William Burns ha incontrato la sua controparte russa ad Ankara per mettere in guardia Mosca contro l'uso delle armi nucleari in Ucraina: lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca. Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha riferito che l'incontro in Turchia non era in nessun modo volto a negoziare o a discutere qualsiasi soluzione del conflitto in Ucraina. Kiev era stata informata in anticipo dell'incontro. Burns aveva in programma di sollevare anche il caso degli americani detenuti in Russia, tra cui la star del basket femminile Brittney Griner.

L'Assemblea dell'Onu approva la risoluzione contro la Russia

L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato con 94 voti a favore, 14 contrari e 73 astenuti una risoluzione in cui si chiede che la Russia sia responsabile per le sue violazioni della legge internazionale in Ucraina. Il testo domanda che i 193 paesi membri delle Nazioni Unite creino "un registro internazionale" per documentare le richieste di danni, perdite o lesioni agli ucraini causati dalla Russia.