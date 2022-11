Istanbul: milizie Pkk in allerta nel nord della Siria

(ANSAMed) - BEIRUT, 14 NOV - I miliziani del Partito dei lavoratori curdi (Pkk) nel nord della Siria sono in massima allerta dopo le accuse rivolte nelle ultime dalle autorità turche al movimento armato curdo di essere responsabile dell'attentato di Istanbul.

Lo riferiscono media siriani e fonti locali, secondo cui la mobilitazione militare è intensa soprattutto nella zona di Ayn Arab (Kobane), epicentro delle tensioni tra forze turche e Pkk lungo la frontiera siro-turca.

Si teme, affermano le fonti, l'avvio di una campagna militare turca nella zona come più volte annunciato da Ankara sin dalla primavera scorsa.

In Siria il Pkk guida da anni, col sostegno statunitense, una coalizione di combattenti curdi e arabi con l'obiettivo di controllare la regione siriana nord-orientale, ricca di petrolio e altre risorse energetiche.

La Turchia, che considera il Pkk una formazione terroristica, ha condotto ripetute operazioni militari nel nord della Siria e controlla, nel settore occidentale della frontiera, ampie zone anche grazie alla cooptazione di miliziani siriani locali anti-curdi. (ANSAMed).