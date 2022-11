G20: Meloni atterrata a Bali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata da poco con la delegazione italiana a Bali, dove domani e mercoledì parteciperà al G20 presieduto dall'Indonesia.

In serata (21.30 ora locale) il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti avrà un incontro con il ministro delle finanze dell'Arabia Saudita Mohammed al-Ja-Daan.

La premier è arrivata in albergo a Nusa Dua, la località di Bali dove si tiene il vertice, con la delegazione - presente oltre al ministro dell'economia Giorgetti anche il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari - accolta dal benvenuto di due danzatrici balinesi in abiti tipici, senza fermarsi con i cronisti che la aspettavano. I lavori del vertice inizieranno martedì 15 novembre alle 9: nella prima sessione della mattina, Meloni, come gli altri leader, terrà un breve intervento sul tema della sicurezza alimentare e energetica.