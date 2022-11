Bezos darà in beneficenza maggior parte della sua ricchezza

(ANSA) - NEW YORK, 14 NOV - Jeff Bezos donerà in beneficenza la maggioranza della sua ricchezza, pari a 124 miliardi di dollari, devolvendola alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l'unità a fronte delle profonde divisioni politiche e sociali. Lo ha detto Bezos in un'intervista a Cnn in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla regina del country Dolly Parton.

