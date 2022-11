L'affondo della ministra degli Esteri francese: "Da Meloni metodi inaccettabili'

La crisi con l'Italia sui migranti "è una fortissima delusione, l'Italia non rispetta né il diritto internazionale, né il diritto marittimo": lo dice, in un'intervista rilasciata a Le Parisien giovedì pomeriggio ma che il quotidiano pubblica stasera, la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna. "Il comunicato in cui Giorgia Meloni afferma, parlando a nome nostro, che spetta alla Francia accogliere i migranti - dice la Colonna - è in totale contraddizione con quello che ci eravamo detti. Questi metodi sono inaccettabili".

"La regola è quella del porto più vicino - dice la Colonna -, e l'Ocean Vinking era vicina alla coste italiane. Tenuto conto dell'ostinato rifiuto e della mancanza di umanità dell'Italia, abbiamo accolto noi eccezionalmente la nave. Rendo omaggio allo slancio di solidarietà degli altri Stati che abbiamo consultato. Sono in 11 ad aver espresso l'intenzione di accogliere migranti". La decisione italiana di non accogliere i migranti è invece "scioccante", aggiunge la ministra: "I meccanismi europei di aiuto e di ripartizione dello sforzo di solidarietà funzionano".

Quanto alle relazioni con Roma, la responsabile del Quai d'Orsay afferma che "se l'Italia insiste con questo atteggiamento ci saranno conseguenze. Da parte nostra, abbiamo sospeso il dispositivo di ricollocamento dei migranti provenienti dall'Italia e rafforzato i controlli alle frontiere franco-italiane. Bisogna richiamare Roma al suo dovere di umanità. Sperando che comprenda il messaggio".