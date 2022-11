Commissario Reynders in Tunisia, l'Ue sostiene il popolo

(ANSA) - TUNISI, 12 NOV - "Ho appena ribadito al presidente Saïed il sostegno dell'Unione europea al popolo tunisino.

Crediamo nel desiderio dei tunisini di ancorare la Tunisia come Paese democratico e che questa rimarrà una scelta irreversibile.

Tuttavia, come abbiamo più volte espresso durante quest'anno di transizione, ogni democrazia ha bisogno della massima inclusività". Sono le parole del Commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, al termine della sua visita ufficiale in Tunisia, dove ha incontrato il presidente Kais Saied, il ministro dell'Interno Taoufik Charfeddine, quello degli Esteri, Othman Jerandi e alcuni rappresentanti della società civile.

"Per salvaguardare ogni conquista democratica, è essenziale rafforzare lo stato di diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza della giustizia e il rispetto dei diritti umani.

La libertà di espressione, la libertà di stampa, la libertà di manifestazione e altre libertà fondamentali sono valori fondamentali degli Stati democratici e dell'Ue. La grandezza della Tunisia è quella di aver saputo sviluppare una società civile così dinamica e una stampa decisamente libera", scrive ancora il Commissario Ue, sottolineando che si tratta di "risultati che vanno salvaguardati a tutti i costi." "La preparazione e le modalità dello svolgimento delle elezioni legislative annunciate per il 17 dicembre dovranno essere l'occasione per promuovere un vero scambio nel quadro di un dialogo nazionale inclusivo tra tutti gli attori sociali e politici. L'Ue ha più volte sottolineato che questo dialogo è una condizione essenziale per la sostenibilità delle riforme politiche ed economiche", ha aggiunto. (ANSA).