Mosca, al Cairo incontro con gli Usa sul nucleare

(ANSA) - MOSCA, 11 NOV - Inviati russi e americani si incontreranno al Cairo per discutere la ripresa delle ispezioni nell'ambito del New Start, l'unico trattato per la riduzione degli arsenali nucleari ancora in vigore tra i due Paesi. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov. Ma quello delle ispezioni, ha aggiunto Ryabkov, citato dalla Tass, "non è affatto l'unico e, direi, non il tema principale. In passato abbiamo accumulato molti argomenti che bisogna discutere con gli americani". (ANSA).