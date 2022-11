'Usa rifiutano droni avanzati a Kiev per timore escalation'

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti non daranno all'Ucraina droni avanzati per evitare un'escalation con la Russia: il Pentagono ha rifiutato la richiesta sulla base della preoccupazione che la fornitura dei droni Grey Eagle MQ-1C potrebbe aggravare il conflitto e segnalare a Mosca che gli Usa stiano fornendo armi che potrebbero prendere di mira posizioni all'interno della Russia.

La decisione dell'amministrazione Biden, osserva il Wsj, riflette il limite del tipo di armi che Washington è disposta a fornire per la difesa dell'Ucraina. La richiesta di Kiev dei Grey Eagles era stata presa in considerazione per mesi. (ANSA).