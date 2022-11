Ue presenta nuovo piano su cyberdifesa e mobilità militare

(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - La Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta in materia di cyberdifesa e un piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 per far fronte al "deterioramento del contesto di sicurezza" a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina e per "rafforzare la capacità dell'Ue di proteggere i suoi cittadini e le sue infrastrutture". Con la nuova politica di cyberdifesa, l'Ue "rafforzerà la cooperazione e gli investimenti nella cyberdifesa per proteggere, individuare, dissuadere e difendere meglio da un numero crescente di attacchi informatici" aumentando il coordinamento tra settore civile e militare.

