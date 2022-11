Siria: Ong, malnutrizione dei bambini aumentata del 150%

(ANSA) - BEIRUT, 10 NOV - Il numero di bambini malnutriti nel nord-est della Siria, devastato dal prolungato conflitto armato in corso da più di 11 anni, è aumentato del 150% secondo quanto documentato dall'organizzazione umanitaria internazionale Save The Children.

"Ogni giorno abbiamo a che fare con più bambini malnutriti rispetto al giorno prima", ha affermato l'organizzazione in un comunicato diffuso ai media.

Secondo Save The Children nelle regioni siriane nord-orientali sono stati registrati, in meno di un anno, quasi 16.895 minori malnutriti, con un aumento di più di 10mila bambini colpiti da malnutrizione.

L'Onu afferma che in tutta la Siria, divisa in diverse zone di controllo militare da parte delle potenze straniere e delle forze locali in conflitto, il 90% della popolazione vive in povertà e che più di nove milioni di bambini siriani hanno bisogno di assistenza umanitaria.

"Sebbene lo stipendio medio per famiglia non sia aumentato, i prezzi dei generi alimentari sono saliti dell'800% tra il 2019 e il 2021 e continuano ad aumentare nel 2022", si legge nella nota di Save The Children. (ANSA).