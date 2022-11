Salvato in Vietnam, l'orso Yen festeggia un anno nel centro Animals Asia

L'orso Yen festeggia un anno nel centro di recupero di Animals Asia. Il cucciolo di orso della luna era stato strappato alle cure di sua madre nelle foreste del Laos. Era stato messo in una angusta gabbia per uccelli e stava per essere trasportato illegalmente verso un futuro sconosciuto, ma certamente terrificante. Questi animali hanno un valore sul mercato nero vietnamita di circa 900 euro, ma il loro valore per chi li acquista è molto più alto nel tempo, con lo sfruttamento regolare. La polizia locale del Vietnam però è riuscita a salvare Yen e lo ha portato dall'associazione nel santuario di Tam Dao.

La prima notte al centro di recupero il piccolo era talmente terrorizzato da spingere i nostri operatori a fare i turni al suo fianco, per poi lasciare accanto alla struttura di quarantena un peluche normalmente utilizzato per la formazione alla pratica della RCP (rianimazione cardio polmonare). Oggi Yến è diventato un orso sicuro di sé, curioso, giocherellone, felice e con molti amici, cuccioli come lui salvati dal traffico illegale di specie selvatiche. A volte si succhia ancora la zampa, segno che è stato strappato alla sua mamma troppo presto, ma adora le mele e i vari giochi con cui gli operatori arricchiscono l'affollata "area cuccioli" del santuario, in particolare il sacco di iuta!

"Anche se si sa poco sull'ecologia, lo stato della distribuzione degli orsi neri asiatici in Vietnam, è chiaro che in tutto il loro habitat, gli orsi sono localmente estinti o in declino. - ha detto Heidi Quine, direttore del Vietnam Bear and Vet Team di Animals Asia -Ogni orso cacciato di frodo dalle foreste è un colpo enorme per le fragili popolazioni selvatiche. Il nostro Vietnam Bear Rescue Centre è una componente importantissima per arginare il commercio di animali selvatici". Il santuario fornisce opzioni di collocamento per gli orsi confiscati alle fattorie della bile, ormai illegali nel paese, che non potrebbero altrimenti essere restituiti alla natura dopo anni di sfruttamento e problemi di salute dovuti alla pratica d’estrazione della bile. Il lavoro delle autorità vietnamite nello smantellamento degli anelli del traffico di fauna selvatica è fondamentale per mantenere la fauna selvatica in natura.

L'allevamento degli orsi della bile infatti è illegale in Vietnam dal 1992, ma persiste a causa delle scappatoie legali e della continua domanda. Il bracconaggio di orsi selvatici per rifornire queste fattorie della bile ha portato l'orso nero asiatico nell’elenco delle specie in pericolo in Vietnam. Ma nel 2017, dopo anni di attente negoziazioni, il governo vietnamita ha accettato di porre fine una volta per tutte all'allevamento di bile d'orso e ha firmato uno storico memorandum d'intesa con Animals Asia, nominando l'associazione partner ufficiale per porre fine a questa industria.

Dall’arrivo di Yên a oggi Animals Asia ha recuperato altri 21 orsi in Vietnam (altri 3 cuccioli a fine maggio di quest’anno), il Bear Rescue Centre di Tam Dao ha superato ormai la capacità prevista di 200 orsi. Lo scorso luglio sono così iniziati i lavori di costruzione del secondo centro di recupero, nel parco nazionale di Bach Ma, dove sarà possibile ospitare i 300 orsi ancora rimasti nelle fattorie del paese. Il nuovo santuario occuperà una superficie di 12 ettari (circa 17 campi da calcio) e permetterà all’organizzazione di recuperare tutti gli orsi entro il 2026.