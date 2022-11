Parigi, scontro con Roma: sospende l'accoglienza di 3.500 rifugiati dall'Italia

Scontro totale Roma-Parigi sui migranti. La Francia ha annunciato la sospensione dell'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Il ministro dell'Interno francese Darmanin ha invitato "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, in particolare la Germania, a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia.

Damin ha attaccato l'Italia per la sua scelta "incomprensibile" di non accogliere l'Ocean Viking, annunciando che la Francia aprirà alla nave il porto di Tolone con i suoi 234 migranti a bordo. Sarà accolta venerdì.

"La Francia deplora molto profondamente che l'Italia abbia fatto la scelta di non considerarsi come uno Stato europeo responsabile", ha detto il ministro, a proposito della decisione del governo italiano di rifiutare lo sbarco degli oltre 234 naufraghi a bordo della nave

"Accettando per la prima volta che una nave sbarchi dei migranti in un porto francese, Emmanuel Macron lancia un drammatico segnale di lassismo. Con questa decisione, non potrà più far credere a nessuno che intende porre fine all'immigrazione massiccia ed anarchica":, scrive in un tweet la capogruppo del Rassemblement National all'Assemblea Nazionale, Marine Le Pen, commentando il caso Ocean Viking.

"Abbiamo chiesto lo sbarco immediato dalla Ocean Viking perché sappiamo che la situazione ha raggiunto un livello critico e chiaramente c'è l'obbligo legale al salvataggio", ha detto un portavoce della Commissione Europea. "La priorità della Commissione - ha aggiunto - è che le persone siano tratte in salvataggio e messe al sicuro".