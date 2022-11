Gb: vietato trasporto uova in pubblico al contestatore di Carlo

(ANSA) - LONDRA, 10 NOV - E' stato identificato e rimesso in libertà nel giro di poche ore il giovane che ieri aveva preso di mira re Carlo III con alcune uova, mancandolo di poco, mentre questi salutava una folla di sudditi scesa in strada ad accoglierlo con la regina consorte Camilla durante una visita a York, nel nord dell'Inghilterra. Lo hanno confermato le autorità, precisando tuttavia che al ragazzo - Patrick Thelwell, di 23 anni - è stato tuttavia imposto il divieto di avvicinarsi di nuovo al sovrano e di trasportare uova in pubblico a qualsiasi titolo.

Thelwell, che afferma di avere idee repubblicane, è stato in passato candidato a un'elezione locale dal partito dei Verdi britannici per poi aderire alle proteste mordi e fuggi del movimento ecologista radicale Extinction Rebellion. Ieri ha lanciato le uova verso il re in nome di una denuncia del passato storico coloniale del Regno Unito: "un paese - ha urlato - costruito sul sangue degli schiavi". Salvo essere bloccato subito da alcuni poliziotti e trascinato via. Il fermo è durato fino alle 22, come lui stesso ha raccontato al Daily Mirror, confermando di essere stato liberato alle condizioni citate.

Patrick ha quindi quasi rivendicato di aver provocato "la furia" dei sudditi scesi in strada per salutare la coppia reale, sostenendo di essere stato insultato, "afferrato per i capelli" e sottratto a un fantomatico tentativo di linciaggio solo dall'intervento degli agenti.

Re Carlo, che compirà 74 anni il 14 novembre, è salito sul trono l'8 settembre al posto della regina Elisabetta II, sua madre, morta 96enne dopo ben 70 anni di regno. Meno popolare della longeva matriarca di casa Windsor, è stato tuttavia accreditato di un notevole rimbalzo positivo di simpatie personali dopo la successione, passando secondo un sondaggio recente da poco più del 40 a oltre un 60% di consensi fra i britannici. (ANSA).