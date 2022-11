Zuckerberg taglia personale, colpa mia i passi falsi Meta

(ANSA) - NEW YORK, 09 NOV - Mark Zuckerberg ammette: il suo eccessivo ottimismo sulla crescita ha portato a un eccesso di personale in Meta. Dicendosi responsabile per i passi falsi della società, Zuckerberg ha poi annunciato che Meta avvierà un taglio della forza lavoro da mercoledì. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. (ANSA).