Midterm: dem Fetterman batte Oz al Senato in Pennsylvania

(ANSA) - WASHINGTON, 09 NOV - Il democratico John Fetterman batte il repubblicano Mehmet Oz in Pennsylvania e conquista un seggio in Senato. E' quanto emerge dalle proiezioni dei media Usa. Per i democratici e Fetterman, in via di recupero dopo un ictus che lo ha colpito durante le primarie, si tratta di un successo importante in uno swing state decisivo per le elezioni del 2024. E per Donald Trump è un doppio schiaffo dopo la sconfitta del suo candidato a governatore Doug Mastriano, con la sconfitta di Oz, voluto e imposto dal tycoon contro gli orientamenti del partito, ancora piu' pesante perche' mina la possibilita' per i repubblicani di riconquistare il Senato.

(ANSA).