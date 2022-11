Israele: Herzog riceve risultati voto, inizia consultazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 NOV - Il capo dello Stato Isaac Herzog ha ricevuto oggi i risultati ufficiali delle elezioni legislative del primo novembre ed in giornata avvierà le consultazioni con le liste rappresentate alla Knesset per stabilire a chi affidare l'incarico della formazione del nuovo governo.

"I risultati del voto sono chiari e tutti devono rispettarli" ha detto, riferendosi alla netta affermazione del blocco delle destre guidato da Benyamin Netanyahu. "Non è un segreto che io ho sempre creduto e credo tuttora in una formula di unità. Ma contrariamente a quanto pubblicato io non ho agito e non opero nemmeno adesso per la costituzione di un governo di unità nazionale. Lascio ogni incombenza al sistema politico". Nel pomeriggio Herzog riceverà i rappresentanti del Likud, di Yesh Atid (il partito centrista di Yair Lapid), di 'Campo istituzionale' (il partito centrista di Benny Gantz) e del partito ortodosso Shas. Le consultazioni proseguiranno fino a venerdì. Domenica Herzog annuncerà l'affidamento dell'incarico per la formazione del nuovo governo. (ANSAmed).