India, DY Chandrachud è 50esimo Presidente Corte Suprema

(ANSA) - NEW DELHI, 09 NOV - La Corte Suprema indiana ha da oggi un nuovo Presidente, il 50esimo: il giudice Dhananjaya Yashwant Chandrachud, che compirà 63 anni tra due giorni, ha giurato, nel corso di una breve cerimonia nel palazzo presidenziale di New Delhi, nelle mani della Presidente indiana, Droupadi Murmu.

Chandrachud, che sostituisce Uday Umesh Lalit, resterà in carica per due anni, ed è non solo il più giovane magistrato a ricoprire l'incarico da dieci anni a oggi, ma anche il primo Presidente ad essere figlio di un precedente Presidente: suo padre, Y V Chandrachud, è stato al vertice della Corte per sette anni, tra il 1978 e il 1985.

D Y Chandrachud è noto per le sue posizioni liberali e a favore dei diritti civili, e per alcune decisioni, già ritenute pietre miliari nella storia giuridica del paese, prese negli otto anni in cui è già stato giudice alla Corte Suprema: quella sul caso del tempio di Ayodhia, quella sul diritto alla privacy, la depenalizzazione dell'omosessualità e dell'adulterio, l'apertura dell'accesso per le donne al tempio di Sabarimala, e per avere favorito l'accesso online alle sedute della Corte. Il magistrato è molto amato anche per le scelte nella sua vita privata: strenuo sostenitore della dignità di tutti gli individui, con la seconda moglie Kalpana Das ha adottato due bambine, Mahi e Priyanka, entrambe portatrici di handicap.

