Gop avanti alla Camera, Senato in bilico (da Washington Claudio Salvalaggio) - PODCAST

A poche ore dalla chiusura dei seggi per le elezioni di Midterm, i repubblicani avanzano lentamente verso la conquista della Camera mentre il Senato resta appeso a sfide ancora testa a testa come quelle in Pennsylvania tra il vice governatore dem John Fetterman e il chirurgo Mehmet Oz e in Georgia tra il reverendo dem Rafael Warnock e l'ex campione di football Herschel Walker. Per ora però non si è materializzata quell'ondata rossa in cui sperava il Grand Old Party e i democratici sembrano aver evitato almeno la catastrofe. Il punto del corrispondente da Washington Claudio Salvalaggio.