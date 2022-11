Sannino, Ue riduca le dipendenze economiche dalla Cina

(ANSA) - BRUXELLES, 08 NOV - "Immaginare di lasciare la Cina non ha senso, il decoupling economico non conviene a nessuno, ma" è necessario "ridurre le dipendenze affinché non diventino vulnerabilità forti" per l'Unione europea, come nel caso dei microchip e delle batterie. Lo ha detto l'ambasciatore Stefano Sannino, segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, parlando alla conferenza 'Italia e Ue tra transizione energetica, crisi economica e instabilità internazionale' organizzata da Comin & Partners al Parlamento europeo.

L'aggressione russa all'Ucraina ha messo in evidenza "la necessità di privilegiare i rapporti economici con partner di fiducia", ha evidenziato ancora Sannino. (ANSA).