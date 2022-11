Parigi, a Marsiglia sbarcheranno tutti, nessuna selezione

(ANSA) - PARIGI, 08 NOV - "Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo". Lo spiegano all'ANSA fonti del ministero dell'Interno francese, che ribadiscono: "Ci stiamo preparando come se la nave dovesse arrivare nelle prossime ore". Non ci sarà quindi alcuna selezione fra i passeggeri della Ocean Viking, non saranno fatti scendere i deboli e lasciati a bordo gli altri: "Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo", aggiungono le fonti francesi. (ANSA).