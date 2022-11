Norvegia: principessa Martha Louise lascia casa reale per amore

(ANSA) - STOCCOLMA, 08 NOV - La principessa Martha Louise di Norvegia ha annunciato di rinunciare ai suoi incarichi reali per sposare il suo fidanzato sciamano. La decisione è stata presa in seguito ad una lunga serie di conversazioni con i suoi genitori, il re Harald e la regina Sofia e il fratello erede al trono, il principe Haakon. Si risolve così una crisi nella famiglia reale norvegese, scaturita dal fidanzamento della principessa 51enne con lo sciamano statunitense Durek Verrett. Nel corso degli anni l'uomo ha infatti fatto una serie di dichiarazioni che hanno suscitato forti critiche. Tra queste, quella di aver usato "un medaglione per sconfiggere il covid", gli stessi medaglioni che Verrett vendeva sul suo sito internet, secondo quanto riportato dal quotidiano Expressen.

Un sondaggio mostra che il 51% dei norvegesi sostiene la decisione presa di esonerare Martha Louise dai suoi incarichi reali. D'ora in poi, non rappresenterà più la monarchia norvegese in cerimonie ufficiali e cederà anche i suoi incarichi di rappresentanza in associazioni di beneficenza ad altri membri della famiglia reale.

Nel pomeriggio il re e la regina hanno incontrato la stampa per spiegare ai norvegesi l'esito della riconciliazione: "Abbiamo avuto modo di capirci meglio reciprocamente. Credo che ora Durek capisca meglio la monarchia e l'importanza della famiglia reale per il Paese. Lui dice di aver imparato molto", ha detto la regina Sofia citata dall'emittente di servizio pubblico Nrk. Il re Harald si è detto soddisfatto per la soluzione trovata e felice per la figlia: "Fa piacere vedere che la principessa Martha Louise e Durek Verrett stanno bene assieme", ha detto il monarca, aggiungendo che con Verrett non si trovano in accordo su tutto "ma possiamo accettare le nostre differenze". Il re inoltre apprezza il "gran senso dell'umorismo" del compagno della figlia: "Abbiamo riso molto", aggiunge il re. La principessa e il futuro marito Durek Verrett hanno postato un video assieme sull'account Instagram della principessa in cui Verrett ha detto che "non era sua intenzione" rendere la vita difficile alla sua fidanzata per quello che ha detto e fatto. La coppia sottolinea inoltre che entrambi credono nell'importanza della medicina. (ANSA).