Midterm: Trump, serve vittoria a valanga contro brogli

(ANSA) - WASHINGTON, 07 NOV - "Abbiamo bisogno di una vittoria a valanga, in modo che i dem non rubino o non trucchino le elezioni": lo ha detto Donald Trump in un comizio in Ohio, auspicando che l'esito della consultazione di Midterm arrivi presto e definendo "preoccupante" il voto anticipato. Il tycoon prevede una "ondata rossa repubblicana". (ANSA).